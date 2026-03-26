来月７日に告示される西川町長選挙について、前回の町長選に出馬した新人の大泉敏男さんがきのう、出馬する意向を表明しました。

【写真を見る】「パワハラ問題も一つの争点」西川町長選挙 新人の大泉敏男さんが出馬の意向を表明 前回の町長選にも出馬（山形）

西川町長選に立候補を表明 大泉敏男氏「若い人たちの未来を明るいものにしたい、高齢者の不安を無くしたい」

西川町長選挙に立候補を表明したのは、西川町に住む新人の、大泉敏男さん（７１）です。

大泉さんは県職員をつとめた後、連合山形会長や、東北労働金庫・常務理事県本部長を務めました。前回２０２２年の町長選挙に出馬し落選しています。

西川町長選挙には、これまでに現職の菅野町長が出馬を表明しています。

大泉さんは菅野町長の町の元職員に対する言動がパワハラ認定されたことに触れつつ町の活性化を争点に上げました。

次期西川町長選に出馬する 大泉敏男氏「（現職の）パワハラ問題については、町民の評価はさまざまわかれている。それも一つの争点だとは思うが、それだけではなく町をどう元気にしていくのかが今回の争点ではないか」

西川町長選挙は来月７日告示、１２日投開票が行われます。