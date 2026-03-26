雨も泥も『スプラッシュ』！ 汚れを弾き飛ばす『TOUR B JGR SPLASH』、4月10日デビュー
ブリヂストンから、新作ボールのアナウンス。「マチュアゴルファーの大きな飛距離をサポートする「メガ飛び」性能を誇るゴルフボール『TOUR B JGR』から、撥水機能を搭載した『TOUR B JGR SPLASH』を4月10日に発売します。価格はオープンです」と、同社広報。
【画像】ハイスピードカメラによる「撥水加工」の有り・無し比較
「『TOUR B JGR』と同じ打感や飛距離性能を持ちながら、ボール表面に撥水コーティングを施すことにより、飛距離や直進性低下の原因となる水や泥を弾き（SPLASH）、ボールが汚れにくいのが特長です。天候やコースの状況に影響を受けにくく、高い飛距離性能を求めるゴルファーにおすすめの商品です」（同）
従来から“接点の科学”を追求する同社らしい商品で、ハイスピードカメラによる泥や水分の剥がれやすさの違いの画像も公開した同社。ちなみに、撥水性が高いため「ペンでのマーキングができない場合があります」とのことで、オウンネームプリントも対応不可になる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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