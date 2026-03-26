30ｇ台の硬さ“L”で1Wの不安払拭 ”ドラコン女王”を参考に皆吉愛寿香が投入した『ヤワカル』シャフト「振れば振るほど曲がらない」

30ｇ台の硬さ“L”で1Wの不安払拭 ”ドラコン女王”を参考に皆吉愛寿香が投入した『ヤワカル』シャフト「振れば振るほど曲がらない」