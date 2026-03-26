吉高由里子、寝起きに“スパイスから”自作したキーマカレーに反響 母からの意外な感想にツッコミ殺到「すごすぎる」
俳優の吉高由里子（37）が24日、自身のXを更新。スパイスから手作りしたキーマカレーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「寝起きでカレー作れるってすごすぎる」“スパイスから”自作した吉高由里子の手料理・キーマカレー
吉高は「寝る前から強い気持ちで決めていた。明日は絶対キーマカレー食べたい！と」「次の日、私は目を開けた瞬間から1度も止まることなくスパイスからカレーを作った」と明かし、完成した食欲そそるキーマカレーの写真を公開した。
さらに「寝起きのカレーが美味しすぎて!!壊」と満足げにつづり、「毎回、寝起きでカレー作ろうかなってくらいうまくいったの」と出来栄えに手応えを感じた様子。「お裾分けをした母から連絡がきた『キーマンカレー美味しかった〜』」と、母親の“言い間違い”エピソードも紹介している。
これに対し吉高は「話してる時から怪しいと思ったけどやっぱり…」とツッコミを入れつつ、「彼女の中ではキーマではなくキーマンらしい」とユーモアたっぷりにコメント。「お母さんてそういうの多くない？言葉違っても押し通してるよね笑」と共感を呼びかけた。
この投稿には、「寝起きでカレー作れるってすごすぎる」「絶対コレ美味しいよね」「そのエピソードめっちゃ好き」「キーマやのにキーマンになってるあたり、お母さんの中でカレーに重要人物が1人おるんですよね」「めっちゃ美味しそう」「おいしそー!!!!!レシピ教えてほしいで!!!!!」などの声が寄せられている。
【写真】「寝起きでカレー作れるってすごすぎる」“スパイスから”自作した吉高由里子の手料理・キーマカレー
吉高は「寝る前から強い気持ちで決めていた。明日は絶対キーマカレー食べたい！と」「次の日、私は目を開けた瞬間から1度も止まることなくスパイスからカレーを作った」と明かし、完成した食欲そそるキーマカレーの写真を公開した。
さらに「寝起きのカレーが美味しすぎて!!壊」と満足げにつづり、「毎回、寝起きでカレー作ろうかなってくらいうまくいったの」と出来栄えに手応えを感じた様子。「お裾分けをした母から連絡がきた『キーマンカレー美味しかった〜』」と、母親の“言い間違い”エピソードも紹介している。
この投稿には、「寝起きでカレー作れるってすごすぎる」「絶対コレ美味しいよね」「そのエピソードめっちゃ好き」「キーマやのにキーマンになってるあたり、お母さんの中でカレーに重要人物が1人おるんですよね」「めっちゃ美味しそう」「おいしそー!!!!!レシピ教えてほしいで!!!!!」などの声が寄せられている。