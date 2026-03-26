マギー審司、長女＆長男＆次女が全員卒業 “トリプル卒業式”の思い出ショットを公開「4月からは中高大に」
タレントのマギー審司（52）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。「長女・長男・次女、3人の卒業式が無事に終わりました！今年は全員卒業でトリプル卒業式」「小中高だった子供達が、4月からは中高大に」と報告し、長女＆長男＆次女の卒業式での記念ショットを公開した。
【写真】「小中高だった」長女＆長男＆次女の卒業式の記念ショット ※2枚目〜
小学校には3人合わせて12年間も通ったといい、「あっという間に時は流れて子供達と一緒にいれる日のタイムリミットを感じてます、、、今この瞬間がいかに大切な時間なのかを考えさせられます」と、親としての切実な胸の内を吐露。
さらに「何よりもほぼ1人で育児をしてくれた妻に感謝ですね〜これからお父ちゃんはもっと頑張らないとです」と長年家庭を支えてきた妻への感謝と、今後の決意を新たにし、次のステージへ進む子どもたちへ「みんな〜卒業式おめでとう」と温かいエールを送った。
コメント欄には「おめでとうございます」「感慨深い」「幸せな一日」などの声が寄せられている。
マギーは、妻・有希さんと2006年8月に結婚。08年1月に長女、11年1月に長男、13年11月に次女が誕生している。
【写真】「小中高だった」長女＆長男＆次女の卒業式の記念ショット ※2枚目〜
小学校には3人合わせて12年間も通ったといい、「あっという間に時は流れて子供達と一緒にいれる日のタイムリミットを感じてます、、、今この瞬間がいかに大切な時間なのかを考えさせられます」と、親としての切実な胸の内を吐露。
コメント欄には「おめでとうございます」「感慨深い」「幸せな一日」などの声が寄せられている。
マギーは、妻・有希さんと2006年8月に結婚。08年1月に長女、11年1月に長男、13年11月に次女が誕生している。