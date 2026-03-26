精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪（えんざい）事件で、逮捕・起訴後に保釈が認められないまま亡くなった同社元顧問の遺族が、身体拘束を認めた裁判官の判断が違法だったとして、４月上旬にも国に約１億７０００万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を決めた。

提訴するのは、同社元顧問の相嶋静夫さんの妻や子ら。相嶋さんは２０２０年３月、同社の噴霧乾燥機を不正輸出したとする外為法違反容疑で社長らとともに逮捕、起訴され、勾留中にがんが見つかった。東京地裁への計８度の保釈請求は「証拠隠滅を疑う理由がある」などとして認められず、被告の立場のまま２１年２月に７２歳で亡くなった。社長らの起訴はその約半年後に取り消された。

代理人弁護士によると、相嶋さんの逮捕や勾留、保釈請求の却下などに関わった裁判官は３７人。訴訟では、裁判官らが、証拠を精査すれば必要のなかった逮捕や勾留を認めたり、治療が必要な人の身体拘束を長期間続けたりしたとして、注意義務を怠った違法があったと主張する方針という。

事件を巡っては、遺族らが起こした国家賠償請求訴訟で、警視庁の逮捕と東京地検の起訴を違法とし、東京都と国に計約１億６６００万円の賠償を命じた東京高裁判決が確定している。