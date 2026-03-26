“両顎骨切り手術”話題のしなこ、ダウンタイム中にディズニーへ 美人母との2ショット公開「この顔も今しか楽しめないと思って」
【モデルプレス＝2026/03/26】クリエイターのしなこが3月25日、自身のInstagramを更新。手術後のダウンタイム中に訪れたディズニーリゾートでのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「絶賛、顔が腫れてた」ダウンタイム中の親子ショット
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは「お誕生日のときも絶賛、顔が腫れてたけど笑、ダウンタイムのこの顔も今しか楽しめないと思って 沢山写真撮ったよ」とつづり、母親と訪れたというディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。
うさぎの耳にリボンが付いたカチューシャを付け、誕生日にプレゼントされたという柄ワンピースを着用し、園内の様々な場所でポーズを取っている様子を披露した。また「マミーがプレゼントしてくれた 最高のディズニー日和でした」と続け、母親との2ショットも公開している。
この投稿にファンからは「素敵なバースデーディズニーですね」「いつでもずっと可愛い」「ワンピース大人っぽい」「お母様と仲良しで羨ましい」「誕生日感があふれるカチューシャ似合ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「絶賛、顔が腫れてた」ダウンタイム中の親子ショット
◆しなこ、ダウンタイム中のディズニーリゾートでの写真公開
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは「お誕生日のときも絶賛、顔が腫れてたけど笑、ダウンタイムのこの顔も今しか楽しめないと思って 沢山写真撮ったよ」とつづり、母親と訪れたというディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。
◆しなこの投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵なバースデーディズニーですね」「いつでもずっと可愛い」「ワンピース大人っぽい」「お母様と仲良しで羨ましい」「誕生日感があふれるカチューシャ似合ってる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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