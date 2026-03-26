Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにて、今回で第4回目となる予約制試聴イベントを4月4日に実施する。4月のイベントは「#04：ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、ドヴォルザーク『交響曲 第9番 新世界より』」。予約は電話で受け付ける。

ラウドスピーカーの最上位シリーズである「800 Series Diamond」のフロアスタンディング・スピーカー「803 D4」と、マランツのフラッグシップ・モデル「10シリーズ」の「MODEL 10」および「LINK 10n」を組み合わせたシステムのサウンドをヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できる。試聴楽曲は、ドヴォルザークの「交響曲 第9番 新世界より」を様々な指揮者、オーケストラで録音したもの。

＜イベント概要＞

イベント名

Bowers & Wilkins AOYAMA マンスリー試聴イベント

4月 [ #04: ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、ドヴォルザーク「交響曲 第9番 新世界より ]

日時

4月4日

時間

・13時～13時45分

・14時～14時45分

・15時～15時45分

・16時～16時45分

会場

Bowers & Wilkins AOYAMA

〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ヴァルカナイズ・ロンドン青山内

定員

各回1組（最大3名まで）

予約連絡先

TEL：03-5464-5255

5月以降は、5月3日、4日、5日、6日、6月7日に開催予定。5月分は予約不要の特別イベントを開催するという。