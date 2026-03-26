プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、金村義明氏はセ・リーグで王者・阪神の対抗馬にＤｅＮＡを挙げた。

【セ・リーグ】

阪神は石井の故障が痛いものの、まだ頭一つ抜けている。投手陣は鉄壁だし、打線も佐藤＆森下を軸に立石まで加わった。対抗馬はＤｅＮＡ。筒香のコンディション不良は気がかりだが、相川新監督の采配も期待できる。巨人は確固たる４番がおらず、早い段階でクリーンアップを確立できるか。中日は戦力が整ってきて、台風の目になり得る存在。広島、ヤクルトは若い野手が台頭してこないと苦しい。

【パ・リーグ】

日本ハムは有原の加入が大きい。伊藤、達ら先発陣が充実しており、野手も矢沢ら楽しみな選手が多い。ソフトバンクも選手層は厚いが、完投能力のある先発が不在。長丁場を戦う上で苦しいのではないか。オリックスは山下が開幕に間に合わなかったが、いつ戻ってこられるか。本格派の投手が多く、優勝争いに絡む可能性もある。楽天、西武、ロッテも新人選手らが台頭すれば上位進出はある。