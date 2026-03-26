日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）の今年の予想される年収を報じた。

番組では米経済紙「フォーブス」発表としてＣＭ出演など副収入を含む大谷の年収が１億２７００万ドル（約２０１億５０００万円）で、メジャーリーガーとしては１位だったことを紹介。また２位のベリンジャー（ヤンキース）の５６５０万ドル（８９億７０００万円）を大きく上回ったと伝えた。

スタジオには専門家として元メジャーリーガーの郄橋尚成氏が出演。コメンテーターを務めるお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が「他のメジャーリーガーの方からしても大谷選手のこの金額というのはえげつないんですか？」と尋ねた。

郄橋氏は「（２位の）ベリンジャーの金額もとんでもない金額なんですけど、その倍以上ですから」と説明。ＭＣの山里亮太が「なんかバグっちゃってる感」と口にするとスタジオは爆笑となった。

クイズ作家でＹｏｕＴｕｂｅｒのふくらＰは「これでサイ・ヤング賞とかとっちゃうとさらにいっちゃうんじゃないんですか」と質問。郄橋氏は「多分２億ドル（約３１９億円）くらいいくのでは。３００億円以上という可能性は十分秘めている」と言うと、出演者らはあ然としていた。