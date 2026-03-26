◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第２日（２６日、チェコ・プラハ＝Ｏ２アリーナ）

フィギュアスケートの世界選手権第２日は、男子ショートプログラム（ＳＰ）とペアのフリーが行われる。男子の日本勢は、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）、同代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が出場する。

世界選手権では銀メダルが過去３度の鍵山にとっては悲願の初優勝を目指す今大会。五輪王者のシャイドロフ（カザフスタン）は欠場しているが、昨季世界王者のマリニン（米国）らと頂点を争う。今季安定した滑りをみせ、五輪では日本の団体銀メダルにも貢献した佐藤は、五輪に続く鍵山とのダブルメダルに挑む。初出場の五輪では１３位と悔しい結果に終わった２０歳の三浦は、２年ぶりに世界選手権の舞台。複数の４回転を武器に、持ち味の爆発力で上位に挑む。

ペアでは「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（すみただ、木下アカデミー）組がＳＰ５位発進。昨季世界選手権と初出場だった五輪はＳＰ敗退と涙をのんでいたが、五輪金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が出場辞退した中、好スタートを切った。合計１０位以内での、来季の世界選手権の出場枠「２」確保と上位進出を目指す。

男子ＳＰは、三浦が（日本時間）午後１１時３６分、鍵山が２４時１４分、佐藤が２４時２０分滑走予定。長岡は２７日午前５時９分に登場する。