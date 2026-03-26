◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 英明 - 東北(26日、甲子園球場)

接戦となっている第2試合の英明対東北の一戦で、4回に英明の榎本侑晟選手が後頭部に死球を受け担架で運ばれる事態が起きました。

そのハプニングが起きたのは4回表、3回裏に1-1と同点に追いつかれた英明の攻撃中でした。8番・サードで先発出場した榎本侑晟選手が第2打席を迎えると、その初球の内角高めストレートがさらに内側に切れ込み、頭部への死球となりました。

榎本選手は瞬時に顔を後ろへひねりよけますが、間に合わず。そのまま勢いよく倒れ込んでしまいました。危険な倒れ方に球審がすかさず声をかけますが深刻な表情を浮かべ、その後、担架が持ち込まれ、榎本選手は首元を固定されてグラウンドを後にしました。

英明は臨時代走を出し、後続打者の連打もあり2点を追加。勝ち越して4回表を終えると、その裏の守備につく英明の選手らに後れて、治療を終えた榎本選手も姿を現しました。顔には笑顔も見え、サードの守備につくとスタンドからは大きな拍手が巻き起こりました。さらにその回、榎本選手は2つのサードゴロを見事に処理し、再び球場が大きな拍手で包まれました。

また榎本選手は6回表の第3打席でも足元に死球を受けますが、その後ランナーとして3塁まで進み、タッチアップで生還した際には本塁へヘッドスライディングでのハツラツプレーを見せました。