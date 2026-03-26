漫画『彼方から』アニメ化で特報PV公開
漫画『彼方から』（作者：ひかわきょうこ）が、2026年にテレビアニメ化されることが決定した。あわせて描き下ろしイラストと特報PVが公開された。今回のアニメ化は連載開始35周年を記念して制作され、初のアニメ化となる。
【動画】公開された『彼方から』アニメ化PV
『彼方から』は、『LaLa』で1991年〜2002年まで連載された作品で、異世界へ導かれた少女・典子と、孤独な渡り戦士・イザークの2人の出会いから世界が大きく動き出す異世界ファンタジー。
■ひかわきょうこコメント
連載終了してから今までの20年間、読者の方々から一番多くの反応をいただき、またアニメ化を望む声も断続的に上がっていた「彼方から」という作品ですが、この程実現していただけることになりました。作者ともども皆様にも楽しんでいただければと思います。
■阿部記之監督コメント
この不朽の名作を今回初めてアニメ化できることを、とてもワクワクしています。目に見えない大きな世界の渦に翻弄されながら、絆そして愛を、一生懸命育んでいくイザークと典子の物語は、今の時代、とても新鮮に感じてもらえる気がしています。我々が忘れかけている二人の必死さを没入感をたっぷりに描いていきたいです。
【動画】公開された『彼方から』アニメ化PV
『彼方から』は、『LaLa』で1991年〜2002年まで連載された作品で、異世界へ導かれた少女・典子と、孤独な渡り戦士・イザークの2人の出会いから世界が大きく動き出す異世界ファンタジー。
連載終了してから今までの20年間、読者の方々から一番多くの反応をいただき、またアニメ化を望む声も断続的に上がっていた「彼方から」という作品ですが、この程実現していただけることになりました。作者ともども皆様にも楽しんでいただければと思います。
■阿部記之監督コメント
この不朽の名作を今回初めてアニメ化できることを、とてもワクワクしています。目に見えない大きな世界の渦に翻弄されながら、絆そして愛を、一生懸命育んでいくイザークと典子の物語は、今の時代、とても新鮮に感じてもらえる気がしています。我々が忘れかけている二人の必死さを没入感をたっぷりに描いていきたいです。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優