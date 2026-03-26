MBS山中真アナ、長寿番組『せやねん！』の卒業を報告「この春から解説委員という役割を担うことに」
MBSテレビの山中真アナウンサー（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。先週をもって同局の情報・バラエティー番組『せやねん！』（毎週土曜 前11：58 ※関西ローカル）を卒業したことを報告した。
【写真】”せやねん！ファミリー”との写真を公開したMBS山中真アナ ラフな姿も
「7年間担当したせやねん！を先週卒業しました」と報告した山中アナは「外から見ていてもせやねんファミリーの絆の強さはわかっていたので新加入の時は馴染めるか不安いっぱいで。それでも気づいたらファミリーに入れてもらえてていつのまにか毎週土曜日が楽しみになって」と振り返り、「いつも本音、何を言い出すかわからないメンバーを前に番組進行するのは入念な準備も瞬発力も必要でとても成長させてもらいました なによりほんとに楽しかった」とつづった。
「ほんとに寂しいですが、この春から解説委員という役割を担うことになりましてせやねんを離れることになりました」と卒業理由を説明。「今度は解説委員として皆様に認めてもらえるようさらに取材を積み重ね喋りを極めていきたいと思います」と意気込んだ。
同番組の後任については「今週からは頼もしい後輩、山崎（香佳）アナウンサーが担当します」と伝えた。
【写真】”せやねん！ファミリー”との写真を公開したMBS山中真アナ ラフな姿も
「7年間担当したせやねん！を先週卒業しました」と報告した山中アナは「外から見ていてもせやねんファミリーの絆の強さはわかっていたので新加入の時は馴染めるか不安いっぱいで。それでも気づいたらファミリーに入れてもらえてていつのまにか毎週土曜日が楽しみになって」と振り返り、「いつも本音、何を言い出すかわからないメンバーを前に番組進行するのは入念な準備も瞬発力も必要でとても成長させてもらいました なによりほんとに楽しかった」とつづった。
「ほんとに寂しいですが、この春から解説委員という役割を担うことになりましてせやねんを離れることになりました」と卒業理由を説明。「今度は解説委員として皆様に認めてもらえるようさらに取材を積み重ね喋りを極めていきたいと思います」と意気込んだ。
同番組の後任については「今週からは頼もしい後輩、山崎（香佳）アナウンサーが担当します」と伝えた。