杉咲花、手作り唐揚げの写真披露 西島秀俊「食べさせてください」
俳優の杉咲花が26日、都内で開催されたサントリージン「翠(SUI)」新CM発表会に登壇した。新CMの「晩メシソーダ」にちなみ、料理についてのトークを展開。揚げ物料理にハマっていることを明かした。
【写真】手作り唐揚げの写真を披露した杉咲花＆西島秀俊
司会から「普段は料理をしますか」と問われた杉咲は、「最近揚げ物を上手に作れるようになりたいなと思って揚げ物のセットを揃えました」と回答。梅酢につけた唐揚げと、ニンニク醤油で味付けした唐揚げの2種類を手作りしたといい、スクリーンには杉咲が作った唐揚げの画像が写し出された。あまりの出来栄えに、ともに登壇していた西島秀俊が「食べさせてください」と目を輝かせた。
1番好きな料理の話題になると、杉咲は「豚しゃぶが好き。ポン酢よりも多いんじゃないかと思うくらいの万能ネギを、豚肉で巻いて食べるのが好きです」とにっこり。「翠ジンソーダにも合いそう」とアピールした。
新CMは「人はうまいメシを食うために生まれた。晩メシソーダ、翠ジンソーダ。」をキーメッセージとし、酒類のCMでありながら食事を主役に据え、「晩メシ」を夢中で頬張る姿を映し出している。口いっぱい頬張った料理を味わい、時々その熱さに顔をゆがめつつも、一切脇目をふることなく、ただひたすら「晩メシ」をかき込み続ける杉咲、西島の至福のひとときが描かれている。
【写真】手作り唐揚げの写真を披露した杉咲花＆西島秀俊
司会から「普段は料理をしますか」と問われた杉咲は、「最近揚げ物を上手に作れるようになりたいなと思って揚げ物のセットを揃えました」と回答。梅酢につけた唐揚げと、ニンニク醤油で味付けした唐揚げの2種類を手作りしたといい、スクリーンには杉咲が作った唐揚げの画像が写し出された。あまりの出来栄えに、ともに登壇していた西島秀俊が「食べさせてください」と目を輝かせた。
新CMは「人はうまいメシを食うために生まれた。晩メシソーダ、翠ジンソーダ。」をキーメッセージとし、酒類のCMでありながら食事を主役に据え、「晩メシ」を夢中で頬張る姿を映し出している。口いっぱい頬張った料理を味わい、時々その熱さに顔をゆがめつつも、一切脇目をふることなく、ただひたすら「晩メシ」をかき込み続ける杉咲、西島の至福のひとときが描かれている。