【「ねえ、ぴよちゃん」13巻】 3月26日 発売 価格：1,452円 判型・ページ数：A5・128ページ

「ねえ、ぴよちゃん」13巻 書影

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竹書房は、4コママンガ「ねえ、ぴよちゃん」の13巻を3月26日に発売した。価格は1,452円。

「ねえ、ぴよちゃん」は、全国新聞11紙に毎日掲載中の青沼貴子氏による4コママンガ。猫の又吉と小学三年生の元気少女ぴよちゃんのクスッと笑えて元気になる日常を描いており、4月には連載10年目を迎える。

【試し読み】【作家情報：青沼貴子（あおぬま・たかこ）氏】

北海道函館市生まれ。1981年、「週刊マーガレット」増刊号で漫画家デビュー。自身の体験を描いた育児マンガ「ママはぽよぽよザウルスがお好き」がベストセラーとなり、アニメ化もされた。主な作品に「マダム60 60代もいろいろある！」など。東京都在住。

「ワイド版 ねえ、ぴよちゃん」も登場

発売日：4月2日（木）

判型・ページ数：B6・256ページ

定価：750円

「ねえ、ぴよちゃん」がたっぷり読める廉価版。総掲載本数は472本。

□「ワイド版 ねえ、ぴよちゃん」竹書房公式サイト詳細