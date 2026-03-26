4月12日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする畑芽育と志田未来のW主演ドラマ『エラー』の追加キャストとして、坂元愛登、北里琉、原田龍二、菊川怜の出演が発表された。

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本作は、ある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と、その死により生きる意欲を失ってしまった女性の一人娘・未央（志田未来）が、真実を知らないまま友情を育んでいくヒューマンサスペンス。NHKが立ち上げた脚本開発チームWDRプロジェクトに選出され、同プロジェクトにて2024年放送の『3000万』（1話・8話）を手がけた弥重早希子が脚本を手がける。

坂元が演じるのは、畑演じるユメの高校生の弟・中田太郎。ユメと同じくある時期から母親から愛情を注がれることなく育つ。ユメの意思決定に大きく関わる存在で、1年前、ユメによって実家から救出されており、現在はユメと同居中。実質的に養ってくれているユメには感謝しているが、心の奥底には別の感情も。それが、やがては2人の衝突の火種になっていく。

北里が演じるのは、未央の母の転落現場に居合わせたことで重体となっている男性の一人娘・近藤さくら。意識の戻らない父と憔悴状態の母を抱え、何の非もない自分の人生まで詰みかけていることに憤りを感じ、元凶である未央の母、そして未央にも理不尽なまでの恨みを抱く。言動は日頃から反抗的。言いにくいこともズバズバと口にし、大人たちを翻弄する。自分の母親にも冷たい態度を取るが、その理由とは。太郎とは同級生で、太郎から好意を抱かれている。

原田が演じるのは、さくらの父・近藤宏。未央の母の転落現場に偶然にも居合わせ、意識不明の重体に陥っている。なぜ、その日、その場所に宏はいたのか。そして、現場で宏が見たものとは。未央の母に訪れた死の真相を握るキーマンだが、容体は深刻で、たとえ意識が回復しても、元の状態に戻るのは難しいと診断されている。

菊川が演じるのは、さくらの母・近藤紗枝。夫の宏を襲った不運を嘆き、日夜、泣き暮らしている。宏を看病する姿は甲斐甲斐しく、献身的な妻そのものだが……。未央に対してはそれなりに大人な対応を取り、感情的になることは少ないものの、損害賠償の請求手続きを着々と進め未央を追い詰めていく。実は、宏が未央の母の転落現場にいた理由に、心当たりがある。

また、本作の主題歌が、UNFAIR RULE（アンフェアルール）の「きずなごと」に決定。本作のために書き下ろされた楽曲で、主人公たちが抱える心の葛藤や言葉にならない感情を掬い取りながら、実体験のみを歌う山本珠羽（Gt/Vo）自身の過去の失敗や後悔などを歌詞に落とし込んでいる。

坂元、北里、原田、菊川の4人とUNFAIR RULE、そしてW主演の畑と志田からコメントも到着した。

【コメント】●坂元愛登（中田太郎役）純粋に嬉しかったです。脚本を読ませていただいて、太郎を自分なりにどう生きようか想像が膨らみ、わくわくしました。毎話脚本を読むたびに、先の展開が気になり、手が止まらなくなります。また、映像になることでより面白くなるのではないかと確信しております。展開が早いので、多くの方に最後まで楽しんでいただけると思います。太郎は、人を信じることを諦めない真っ直ぐな男の子です。だからこそ、傷ついてしまう。それでも信じる。姉ちゃんに甘えながら、真っ直ぐに生きられたらなと思っています。

●北里琉（近藤さくら役）すごく嬉しかったです。ストーリーに影響のあるとても大事な役柄だったので嬉しい反面緊張もしましたが、精一杯頑張ろうと思いました。ある事件から人生がガラッと変わるってどんな気持ちなんだろう、大人に対してどういう気持ちで接しているんだろう、など深掘りできることがすごく多い役だなと思いました。取り返しのつかない過ちを犯した時、人はどうするんだろうというのをすごく考えながら読みました。登場人物たちがどう思い、どのように立ち向かっていくのか。演じさせていただく「近藤さくら」がどういう思いを抱いているのか、もっと読まないと、と思いました。

●原田龍二（近藤宏役）突然、空から落ちてきた人に当たってしまう男。絶望的な状況ですよね。でも命が助かる。不運なようで、それでもって家族との歯車が新たに動き始めたりもして、人生に厚みや奥行きが出たという意味では、転機かなと受け取りました。お話は、人間模様が交差して、その度にそれぞれの色が飛び散りますが、帰するところ人間って、可愛くて、脆くて、愚かで、美しいじゃん！って思わせてくれる作品だなぁと思います。

●菊川怜（近藤紗枝役）2年ぶりに連続ドラマに出演出来る事とても嬉しいです。誰もが日々、何かを抱えて生きていますが、エラー（間違い）をした時、どう向き合い、前に進んでいくのか、誰しもの胸に刺さるドラマだと思いました。私の役は、母親であり妻、又いわゆる善人ではなく、毒や癖がある人物で、この様な役を演じた事がないので私自身とても楽しみです。このドラマのスパイスとなる様演じられたらと思います。

●UNFAIR RULE（主題歌担当）初めての書き下ろしだったのですが、ユメと未央の2人の気持ちをどうまとめようかとすごく悩みました。ドラマの台本を読ませてもらった時、2人はどう自分と向き合っていくのだろう自分だったらどうするだろうとたくさん考えました。本当は、自分が一番自分の味方でいていいはずなのに、周りの目が気になったり、過去の失敗との向き合い方がわからなくて、自分を責め続けてしまったり。私自身も、どれだけ小さな失敗でも、どれだけ昔のことでも思い出してしんどくなってしまうことがあります。だから２人の気持ちを汲みながら、私自身が体験してきた気持ちとも重ねて歌詞を書きました。この曲を聴いて、最悪の決断が頭をよぎる前に、失敗した過去を消そうとするのではなく、「あの時の自分」をいつか許せるように。過去の自分も含めて「今の自分なんだ」と思いながら生きていこう、そう思ってもらえたら嬉しいです。自分の気持ちに寄り添って、時には叱ってあげられるのは自分しかいない。向き合うことも、逃げることも、自分のための選択だと思います。このドラマから、後悔や悲しい気持ちともちゃんと手を繋いで生きていかなきゃな、と私自身も思わせてもらいました。「エラー」を観て、2人に重ねて聴く「きずなごと」。自分自身と向き合いながら聴く「きずなごと」。どちらも、それぞれの解釈で大切に聴いてもらえたら嬉しいです。

●畑芽育（中田ユメ役）初めて楽曲を拝聴した際、作品のテーマに寄り添った歌詞、そして、切なさの中に愛情や温かさを感じるメロディーに深く心を動かされました。主演としてこの作品に携わる中で、主題歌が作品にもたらす力や影響の大きさを実感しているからこそ、このような素敵な楽曲に彩っていただけることを大変嬉しく思っています。「きずなごと」とともに、『エラー』の世界をより多くの方に届けられることを楽しみにしております。

●志田未来（大迫未央役）初めてこの「きずなごと」を聴いたときに、幸せになりたいと、もがきながらも、自分と向き合いきれない不器用さや、赦したいのに赦せないという葛藤などが、ユメや未央の感情とリンクし、胸がぎゅっとなりました。言葉にできない弱さや迷いにそっと寄り添ってくれる楽曲「きずなごと」が『エラー』の世界観をより深くしてくれていると感じました。

（文＝リアルサウンド編集部）