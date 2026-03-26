限定商品もあり。ららぽーと福岡に「祝うてサンド」のコンセプトショップが登場

石村萬盛堂は3月25日、三井ショッピングパーク ららぽーと福岡にて「祝うてサンド ららぽーと福岡店」をオープンします。

■ “手”をモチーフにしたキャラメルサンドやマシュマロなどのラインナップ

同店は、博多のお祝いの文化「博多手一本」から誕生した「祝うてサンド」のコンセプトショップです。

「祝うてサンド」は、“手”をモチーフにしたクッキーでキャラメルクリームとキャラメリゼしたクルミを挟んだキャラメルサンドとなっています。

商品は、1個（248円）のほか、2個入（540円）、4個入（1,080円）、6個入（1,620円）、8個入（2,160円）、12個入（3,240円）を用意しています。

そのほかには、シンプルな素材で仕立てた「祝うてサブレ」（4枚入594円、8枚入1,188円、16枚入2,268円）や、キャラメルマシュマロ「祝うてふわり」（6個入810円）も販売します。

ららぽーと福岡店限定の商品として、マシュマロをサンドしてチョココーティングしたマシュマロサンド「まひとつサンド」（540円）や九州産生乳を使用した「焦がしキャラメルソフトクリーム」（540円）、「KID’Sキャラメルソフトクリーム」（162円）といったその場で楽しめるスイーツも提供します。

■店舗概要

店舗名：祝うてサンド ららぽーと福岡店

開店日：2026年3月25日

住所：福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 モール棟1F

営業時間：10:00〜21:00

（フォルサ）