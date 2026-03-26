福岡・大阪・東京の3都市を巡回。「パワーパフ ガールズ」公式グッズがそろうPOPUP STORE開催

アディクトは４月から順次、ブランド「Flapper」より人気アニメ「パワーパフ ガールズ」の公式グッズが集結する期間限定店「ガールズの休日」を、福岡・大阪・東京で開催します。

■新作のトートやポーチも登場。6,000円以上の購入でノベルティもらえる

会場には、新作の刺繍バッグやスキンケア用品、完売していた人気商品など、ファン待望のアイテムが多数登場。先行発売のメッシュトートや新色のソックス、ランダムマスコットなど、実用的で可愛らしいラインアップを取りそろえます。

店内にはガールズの大きな風船も登場し、世界観を楽しみながらの撮影も可能です。6,600円以上購入した人には、先着・数量限定で限定クリアポーチをプレゼントします。

今後も開催地を追加予定です。

■開催概要

イベント名称 ：The Powerpuff Girls POPUP STORE ｢ガールズの休日」

開催期間：4月8日〜26日（日）

開催時間：10時00分〜20時30分

開催場所：福岡PARCO 本館B1F（福岡県 福岡市 中央区天神2丁目11-1）

開催期間：5月1日〜14日（木）

開催時間：10時30分〜20時30分

開催場所：LUCUA1100 1F（大阪府大阪市北区梅田3-1-3）

開催期間：7月16日（木）から7月26日（日）

開催時間：平日 11時00分〜21時00分 土日祝 10時30分〜21時00分

開催場所：ルミネエスト新宿 B1F（新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト）

（フォルサ）