お花見や春の集いにぴったり。西武池袋本店でワンハンド惣菜や豪華弁当などお花見グルメ登場

西武池袋本店では、東京の桜の開花に合わせ、多彩なお花見グルメを販売しています。

■人気店とコラボバーガーやスイーツ、色鮮やかな花見弁当が集結

家族での集まりやソロ花見に最適な、片手で手軽に味わえる「ワンハンド惣菜」や、春の食材をふんだんに取り入れた華やかなお弁当をラインアップします。

「元祖丸メンチカツバーガー」は、吉祥寺の人気ブーランジェリー「リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー」のオリジナルバンズと、元祖丸メンチカツのコラボバーガー。各日限定50個の販売です。

そのほか、厚切りカットの牛カツをはさんだ食べ応えのある「西洋銀座／牛フィレ肉のカツサンド」や、スパイシーな鶏肉と野菜をワンハンドで食べられる「柿安ダイニング／スパイシー黒胡椒チキンのBBQ串」なども販売します。

また、桜葉が香る和菓子「両口屋是清／千なり さくら粒あん」や、西武池袋本店限定の「GODIVA Bakery ゴディパ／ショコラブール」など、スイーツも用意します。

RF1・融合・いとはん・神戸コロッケのおかずを詰め合わせた「限定コラボ おかず多彩bento」、なだ万厨房の「はるうらら」など、お花見気分を盛り上げるごちそう弁当も多数取りそろえます。

3月19日から、メールマガジン会員限定で「惣菜増量キャンペーン」サービスも開始しました。29日まで先着150名に、対象の惣菜を通常よりボリュームアップして提供します。

（フォルサ）