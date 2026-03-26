子どもの頃やってた？　道端で花を鳴らすコアラにノスタルジーを感じる【コアラ絵日記4 #18】

毎日を過ごしていると、つい「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と、自分にプレッシャーをかけてしまうことはありませんか。

SNSで他人の充実した日常を目にして落ち込んだり、小さな失敗を引きずってしまったり――そんな“日々のしんどさ”を感じている人は、決して少なくありません。



ちょっとした出来事に驚いたり、思わぬところでひと休みしたり、失敗して落ち込んだり、うまくできた自分に喜んだり。そんな小さな感情の揺れをやさしくすくい上げてくれるのが、ゆあみさんが描く、SNSで大人気の漫画『コアラ絵日記』シリーズです。

言葉なしで綴られるコアラの日常は、優しくて、温かくて、愛おしくなるエピソードがたくさん。何気ない出来事の一つひとつが、ふと自分の生活にも重なって見えるかもしれません。



コアラと友人たちの日々を描く『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）をお届けします。本編とあわせてお楽しみください！

＜＜1話からまとめ読みはこちら

＜＜前回のお話はこちら

子どもの頃に、通学路で花の蜜を吸っていた方も多いのではないでしょうか？

今回はサザンカの花を見つけて、口に当てて鳴らしてみるコアラの1日。途中からヤギのおじいさんも合流して、ほっこりとした時間が流れます。

次回のお話もお楽しみに！

◆Check!

＜＜1話からまとめ読みはこちら

（漫画：『コアラ絵日記4』ゆあみ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）

ゆあみ『コアラ絵日記4』（KADOKAWA）

星降るあたたかな夜がすべての人に訪れますように―

SNSで大人気 「コアラ絵日記」書籍化第４弾

言葉なしで綴られる静かなコアラの日常が共感を呼んでいます。

描き下ろしもたっぷり収録！

コアラと友人たちのあたたかな日常が描かれます。