下ごしらえしておけば大根のレシピも短時間で完成「ねぎみそ大根」
【画像で見る】調理時間は約5分！鍋いらずで作れる「ねぎみそ大根」
忙しい日に大根を料理に使ったけれど、慌てて調理して中まで火が通ってなかった…なんてことはありませんか？事前に下ごしらえをするレンチン大根なら、時間に余裕のある日にまとめて中まで加熱しておけます。大根1/2本まとめて作れるレンチン大根とレンチン大根を使ったレシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。
【材料（作りやすい分量）と作り方】
大根1/2本（約500g）は1.5cm厚さの半月切りにし、直径24cmの耐熱皿に並べ入れ、ラップをかけて600Wで7分レンチンする。火が通っていない部分があれば、1分ずつ追加で加熱する。
※レンチンした野菜は粗熱をとり、水けがある場合は拭き取ってから清潔な保存容器に入れます。冷蔵室で保存し、3〜4日以内に使い切ってください。
■ねぎみそ大根
甘みのある大根に香味みそが合う！
約5分で完成！
【材料（2人分）と作り方】
耐熱の器にレンチン大根（上記参照）6切れ（約120g）を入れてラップをかけ、600Wで1分30秒レンチンする。小さめの耐熱容器にみりん小さじ2を入れ、ラップをかけずに600Wで30秒レンチンする。みそ小さじ2を加えて混ぜ、万能ねぎの小口切り大さじ4、しょうがのみじん切り小さじ1/2を加えて混ぜ、大根にかける。
（1人分30kcal／塩分0.7g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき