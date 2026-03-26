日本オリンピック委員会（JOC）は3月25日、公式Instagramを更新し、チェコのプラハで行われる世界選手権に挑む坂本花織（25）を紹介した。

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「#坂本花織 ラストダンスへ」と題してJOCが公開したのは、演技中の坂本の写真をまとめたもの。今季の写真や近年の写真をまとめた複数の写真の最後には、まだ表情に幼さの残る17歳の坂本の姿も見られた。JOCは坂本が今季限りで現役を引退することを改めて紹介。さらに「明日から開催される、ISU 世界フィギュアスケート選⼿権⼤会 2026が、現役最後の大会となります」とコメントし、坂本にとって今回の大会が最後になることを伝えた。



【画像】現役最後の世界選手権に挑む坂本花織（画像は日本オリンピック委員会（JOC）公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「寂しくて寂しくて仕方がない」「これまでの努力を出しきれますように！」「これで最後なんて」「大好きなプログラム、目に焼き付けます」「かおちゃんの引退がロスになりそうです…」「美しいスケート、楽しみにしてます！！」「世界選手権に出場してくれてありがとう！！」「最後の演技…」「ラストダンスを楽しんでほしい」「大好きです」など多くのコメントが寄せられた。