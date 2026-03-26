苺好きにはたまらない!!　スシロー、専属パティシエが開発した“フレッシュ苺が主役”の新作パフェ＆スイーツ新登場

あきんどスシローは3月25日、苺を使用した春の新作スイーツ「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」を全国のスシロー店舗にて販売を開始しました。

■スシローからフレッシュ苺が主役の新作パフェ、スイーツが新登場

「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」は、ココアオムレットと苺アイスの上に苺ソースをかけ、ハート型の焼き菓子とフレッシュ苺を添えた、苺づくしのスイーツです。卵をたっぷり使用したココアオムレットはふわふわで、中の苺ホイップや果肉入りジャムと相性抜群です。

スシロー人気NO.1スイーツ（※）「カタラーナアイスブリュレ」に苺練乳味が登場します。苺の鮮やかな色と香りを活かすため、繊細な温度管理で焼き上げた「苺と練乳のカタラーナ」は、苺と練乳の甘酸っぱく濃厚な味わいを楽しむことができます。注文が入ってから店内でひとつひとつ丁寧にキャラメリゼするのでパリッとした食感を楽しむことができます。

※ 2024年10月〜2025年9月実績

■商品概要

商品名：フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え

価格：300円〜

販売期間：2026年3月25日〜4月19日

商品名：苺と練乳のカタラーナ

価格：250円〜

販売期間：2026年3月25日〜4月5日

※店舗によって価格が異なります

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます

※お持ち帰り対象外

（フォルサ）