株式会社ガードフォースジャパンは、VANGUARDブランドの三脚「VESTA 3」シリーズを4月3日（金）に発売する。

安定性と扱いやすさを重視したという3段構造の三脚シリーズ。素材によって脚部のロック構造が異なり、アルミ製はレバーロック式、カーボン製はツイストロック式を採用している。

脚角度は20°、50°、80°の3段階で調節でき、不整地やローアングル撮影にも対応する。3/8インチねじ穴を備え、ライトなどの各種アクセサリーの取り付けも可能。

アルカスイス互換形状のクイックリリース機構を採用したパン雲台やソフトケースが付属する。

アルミ製はレバーロック式

カーボン製はツイストロック式

VESTA 3 233AP

VESTA 3 233CP

VESTA 3 263AP

素材：アルミ 最伸高：1,655mm 縮長：680mm 最低高：255mm 段数：3段 脚径：最大23mm 開脚角度：20°、50°、80° 耐荷重：6kg 重量：1.87kg 付属雲台：VEO PH-36S 価格：2万6,400円素材：カーボン 最伸高：1,655mm 縮長：680mm 最低高：255mm 段数：3段 脚径：最大23mm 開脚角度：20°、50°、80° 耐荷重：6kg 重量：1.73kg 付属雲台：VEO PH-36S 価格：3万1,900円素材：アルミ 最伸高：1,730mm 縮長：710mm 最低高：260mm 段数：3段 脚径：最大26mm 開脚角度：20°、50°、80° 耐荷重：10kg 重量：2.22kg 付属雲台：VEO PH-38S 価格：2万9,700円