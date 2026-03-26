こだわりのつまった大人のためのスープ。30周年の「じっくりコトコト」ブランド箱シリーズが、新たに生まれ変わって新発売

ポッカサッポロフード＆ビバレッジは3月9日、「じっくりコトコト 感動（かんどう）コーンポタージュ」「じっくりコトコト 旨深（うまぶか）クラムチャウダー風」「じっくりコトコト 濃醇（のうじゅん）海老のビスク」「じっくりコトコト 甘熟（かんじゅく）かぼちゃポタージュ」を全国で新発売しました。

■「じっくりコトコト」箱シリーズが生まれ変わって新登場！

同社は1980年にスープ市場へ参入して以来、これまで常に“より良いスープ”を目指すという想いを込めて、味わい、技術、形態の全てにおいて追求を重ねてきました。

1996年には「じっくりコトコト 煮込んだスープ」を発売し、これまでブランド累計で300種類以上の商品を生み出し、今年2026年に「じっくりコトコト」ブランドは30周年の節目を迎えています。

この節目に「30年分の想いとこだわりを詰め込んだ」ワンランク上のスープとして、「じっくりコトコト」ブランド箱シリーズが生まれ変わります。

発売当初から、時間をかけて丁寧に作り上げていくというブランドの考え方はそのままに、現代の慌ただしい日常に着目。「手間を惜しまず作ったスープだからこそ、じっくりと味わう時間を楽しんでいただきたい」という想いを込めました。中味やパッケージの表現にもこだわり、より上質な味わいや価値を届けます。

■新商品4品の素材と味わいのポイント

新商品4品とも、厳選した素材そのもののおいしさが引き立つよう、ベースとなる素材に加え、独自開発をした特製ブイヨンと特製クリームで、濃厚な奥深い味わいに仕上げました。

「じっくりコトコト 感動コーンポタージュ」は、素材のおいしさを感じられるよう、スイートコーンの甘みを引き出した濃厚コーンポタージュ。たっぷり溶け込んだコーンの甘みと、ふんわりとした優しいくちどけが楽しめます。

「じっくりコトコト 旨深クラムチャウダー風」は、3種の貝の旨みとじゃがいもの甘みが溶け込んだ、クリーミーなスープ。貝とじゃがいも、特製クラム風具材が織りなすコク深い味わいが特長です。

「じっくりコトコト 濃醇海老のビスク」は、2種の海老原料と特製アメリケーヌソースパウダーを用いた、旨みとコクのあるビスクスープ。海老の複雑味と濃厚さが存分に味わえます。

「じっくりコトコト 甘熟かぼちゃポタージュ」は、甘く熟したかぼちゃのおいしさと、ホクホクとした繊維感が感じられる濃厚かぼちゃスープです。

新しく生まれ変わった『じっくりコトコト』ブランド箱シリーズを取り入れて、“自分時間をちょっと贅沢に”過ごしてみてはいかがでしょうか？

URL：https://www.pokkasapporo-fb.jp/jikkuri/

（エボル）