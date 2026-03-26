取り分けに揚げ物、下ごしらえにも。自分の手のように使える日本製のトング3選
【画像を見る】力をいれずになんでもつかめちゃう「ゆびさきトング」
手を汚さずしっかりと食材をつかめる調理器具、トング。調理がスムーズに進んで何かと便利ですよね。小ぶりで自分の指先のような感覚で使えるものや長めでしっかりとつかめるもの、集めてみました。
■まるで自分の指先みたい！手を汚すことなくラクラク調理
ゆびさきトング
1,650円（税込み）
新潟県・燕三条の技術が生んだ、新しいタイプの調理用トング。独自の加工により自分の指のような感覚で食材をつかむことができ、調理がスムーズに。スタイリッシュなフォルムで、料理を取り分けるテーブルウェアにもぴったり。
POINT1 少しの力でしっかりつかめる
特許取得のバネ構造でやさしくつかめて、生の肉や魚も手で触らずに調理できます。トマトの皮の湯むきなど、繊細な作業にも便利。
■肉の取り分けに
■魚の下ごしらえに
■フライの衣づけに
■具の取り分けに
POINT2 熱いものの切り分けにも重宝
さらに裏返して置けばテーブルを汚さない！
ライター・Tが試してみた ！
力を入れずに何でも掴めて、今や手放せません
お肉を冷凍する際に小分けにしたり、揚げたてで熱々のとんカツを押さえたり、から揚げを盛りつけたりと、これがあるとないとでは大違いでした。特に豚しゃぶのとき、菜箸の箸先にお肉の脂が白くついて洗うのが地味に面倒でしたが、ステンレス製なのでそのストレスもゼロに！
■しっかり掴める器用なトング
下村企販 先端が浮いて汚れない スマートキッチントング
1,366円（税込み）
こちらは全長26cmとちょっと長めでスリムなトング。先端まで細いのにしっかりと掴めるので、薄切りのお肉を1枚ずつはがして取る、といった細かい作業にも向いています。また、置いてもテーブルにはつかない作りなので、ポンっと気軽に置けてGOOD♪ 燕三条、日本製です。
■しっかり掴めて便利！あげものトング
レイエ あげものトング LS1544
2,420円（税込み）
先端が丸くなっていて大きくて重たい食材や崩れやすい食材をしっかりと掴めるトングです。触れる面積が少ないので油切れもよく、くっつきにくいのも◎。
特許取得のバネ構造と開き具合で使い心地も柔らか。裏返して置けばテーブルも汚しません。こちらも日本製。
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器具の使い心地がいいだけで調理のモチベーションはぐんとアップしますよね。この機会にトングを新調してみるのもいいかもしれません♪
文＝mm