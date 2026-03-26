爽やかなアイスブルーが春夏を彩る。Brighte「人気美顔器＆次世代型ドライヤー」に新カラー登場

Aiロボティクスが展開する美容家電ブランド「Brighte（ブライト）」は3月下旬より順次、人気美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」「ELEKI BRUSH＋（エレキブラシプラス）」、さらに次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」より、爽やかな新色の＜アイスブルー＞を発売します。

■春夏を彩る爽やかなシーズンカラー

美容家電ブランド「Brighte（ブライト）」は、独自の美容テクノロジーに加え、顧客目線に立った設計思想のもと、機能性とデザイン性を兼ね備えた美容家電を展開。現在、シリーズ累計販売個数115万個（※1）を突破し、多くのユーザーより支持されています。

今回、Brighteで人気のリフト美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」、ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋（エレキブラシプラス）」、次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER（シャワードライヤー）」の3商品に、新色〈アイスブルー〉が登場します。

春夏シーズンに映える〈アイスブルー〉は、澄んだ空のような透明感と清潔感を備え、軽やかで洗練された印象を演出。Brighteが大切にするミニマムなデザインを一層引き立て、毎日のセルフケア時間をポジティブなひとときへと導きます。

この機会にぜひ、店頭および公式オンラインストアにて、新色〈アイスブルー〉をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※1 2025年12月末時点

◇リフト美顔器「ELEKI LIFT」

シンプルな操作で、驚くほど高機能。そして手軽に使える心地よさ。イオン導出による汚れの除去、赤青LED、イオン導入機能搭載の本格的なEMSとRF機能を搭載。フェイスケアに必要な3つのモードで毎日のお肌ケアはもちろん、スペシャルケアとしても使用できます。

透明感（※1）ケアや角質ケア、化粧ノリの改善（※2）、美容成分の浸透（※3）など、1台15役の美容ニーズを叶えます。〈ブラック〉〈ピンク〉〈アイスブルー〉の3色展開。

商品名：ELEKI LIFT 〈アイスブルー〉

価格：58,000円

発売日：2026年3月下旬より順次

※1：肌がうるおうことにより与える印象

※2：肌を整える

※3：角質層まで

◇ブラシ型美顔器「ELEKI BRUSH＋」

まるでハリ施術を受けているかのようなハイパワーな刺激で、顔はもちろん頭皮、全身に使用できるブラシ型万能美顔器。デュアルモードEMSとインテリジェントRF、そして赤青LEDのパワフルな組み合わせで想像を超える本格的な刺激が、凝り固まった頭皮、表情筋、全身をほぐします。

動作はボタン2つのシンプル操作で手間いらず。アタッチメントの付け替えも不要です。

防水仕様で浴室やお風呂上りの濡れた髪への使用や、丸洗いできるのもポイントです。〈ブラック〉、〈ピンク〉、〈アイスブルー〉の3色展開。

商品名：ELEKI BRUSH＋ 〈アイスブルー〉

価格：49,800円

発売日：2026年3月下旬より順次

◇次世代型ドライヤー「SHOWER DRYER」

従来の枠を超え、日々のヘアケアをアップデートする美容家電ブランドBrighteの美容テクノロジーを結集した次世代型ドライヤー。約357g（※1）の軽量ボディでありながら、2.58㎥/分（※2）のパワフルな風量で速乾。風と共に噴射するミストセラムにより、髪の水分量が約200％にアップ（※3）する、まさに“乾くのに、乾かない”ドライヤーです。

カラーバリエーションとして、〈ブラック〉〈ピンク〉〈アイスブルー〉の3色に加え、家電量販店限定カラーとして〈モカブラウン〉を展開。

商品名：SHOWER DRYER 〈アイスブルー〉

価格：39,600円

発売日：2026年3月下旬より順次

※1：本体のみ

※2：自社測定、ブーストアタッチメント装着、3段風量（強）時

※3： 自社測定、初期開発検討品の比較。効果は使用環境（温度・湿度など）や個人差により異なります

「Brighte」公式サイト：https://brighte.jp/

（エボル）