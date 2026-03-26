ブランド史上最大量！　Yunthから“生”美容液シートマスク「Pure Mask」シリーズ誕生

Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は、「生ビタミンC（※1）」「生レチノール（※2）」「生アゼライン酸（※3）」を、Yunth史上最大量（※4）配合したシートマスク「Pure Mask」シリーズ全3種を、4月1日より全国発売します。なお、3月3日よりバラエティストアにて先行発売しています。

※1 アスコルビン酸（保湿）

※2 レチノール（保湿）

※3 アゼライン酸（保湿）

※4 2026年3月時点Yunth商品におけるそれぞれの成分（アスコルビン酸、レチノール、アゼライン酸）において

■Yunthの生美容液から着想を得た、ブランド史上最大量のキー成分配合“生”美容液マスク

今回発売される「Pure Mask」シリーズは、Yunth史上最大量（※1）の美容成分配合を実現した生美容液シートマスク。ラインナップは全3種です。

生の美容成分を1枚のマスクに凝縮し、うるおいケアを叶えるデイリーアイテムとして開発。毎朝晩のスキンケアに取り入れやすく、化粧水の代わりとしても使用できます。

処方には、Yunthを代表する「生VC美白美容液」「生VAダーマ美容液」に加え、今春新たにラインナップに加わる予定の「生AZ美容液」から着想を得た成分設計を取り入れています。

それぞれ純度100％の美容成分をYunth史上最大量（※1）配合することで、肌悩みに合わせて選べる設計にしました。なお生アゼライン酸（※2）配合の商品は、Yunthブランドにおいて初登場となります。

さらにシートは極厚3層構造で、シルクのような質感のうるおいサポート層の間に、美容液を閉じ込める“貯水タンク構造”を採用。やさしい肌あたりでたっぷりとうるおいを届けます。また伸縮性の高いフィット素材により、肌にぴたっと密着し、ズレにくく快適なつけ心地とリフトケア（※3）を同時に叶えます。

※1 2026年3月時点Yunth商品におけるそれぞれの成分（アスコルビン酸、レチノール、アゼライン酸）において

※2 アゼライン酸（保湿）

※3 引き上げるようにマスクを伸ばしながら装着すること

■生VCシートマスク「Pure C Mask」‐ 紫外線を浴びた翌朝もくすみ気にならないクリア肌へ

純度100％の生ビタミンC（※1）ほか、多段階クリア（※2）成分（※3）とグルタチオン（※4）を配合。紫外線による乾燥ダメージをケアしながら、くすみ（※5）に多角的にアプローチし、透明感（※2）のある印象へ導きます。

[フリー項目] パラベン、鉱物油、アルコール、法定色素、香料

※1 アスコルビン酸（保湿）

※2 保湿による明るい肌印象

※3 オウゴン根エキス、アルブチン、ナイアシンアミド、ダマスクバラ胎座培養エキス（全て保湿）

※4 グルタチオン（保湿）

※5 乾燥によって暗く見える状態

■生VAシートマスク「Pure A Mask」‐ 集中エイジングケア！ ぐっすり眠ったようなハリ肌に

純度100％の生レチノール（※1）を配合。機能性ペプチド（※2）グリチルリチン酸2K（※3）などの美容保湿成分を配合。ハリ不足やエイジングサイン（※4）に集中アプローチ。弾むようなハリと健やかな印象の肌へ導きます。

[フリー項目] パラベン、鉱物油、アルコール、着色料、香料

※1 レチノール（保湿）

※2 アセチルヘキサペプチド−8、アセチルジペプチド−1セチル、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、パルミトイルトリペプチド−5、パルミトイルテトラペプチド−7、パルミトイルトリペプチド−1、パルミトイルペンタペプチド−4（ハリを与える）

※3 整肌

※4 年齢に応じた乾燥などの肌悩み

■生AZシートマスク「Pure AZ Mask」‐ 毛穴が目立つ肌を引き締め、肌荒れを防止

純度100％の生アゼライン酸（※1）ほか、5種のヒト型セラミド（※2）＋CICA（※3）＋ティーツリー（※4）を配合。乾燥でゆらぎやすい肌や敏感に傾いた肌をやさしく整え、うるおいバリアをサポート。すこやかでなめらかな肌印象へ導きます。

[フリー項目] パラベン、鉱物油、アルコール、着色料、香料

※1 アゼライン酸（保湿）

※2 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（保湿）

※3 ツボクサ葉/茎エキス（整肌）

※4 ティーツリー葉油（整肌）

■伸縮性のあるフィット素材のマスクでリフトアップ

「Pure Mask」シリーズはシートにもこだわりました。伸縮性のあるフィット素材を採用。肌にぴたっと密着し、ズレにくく快適なつけ心地を叶えます。マスクタイム中もリフトアップ（※）しながら、美容成分をしっかり届けます。

さらにシートは極厚3層構造。シルクのような質感のうるおいサポート層の間に美容液を閉じ込める“貯水タンク構造”を採用。やさしい肌あたりで、たっぷりとうるおいを届けます。

※ 引き上げるようにマスクを伸ばしながら装着すること

■商品概要

商品名：Pure C Mask ピュアCマスク

価格：770円

容量：シート7枚入り（130mL）

生産国：日本

発売日：2026年4月1日／先行発売3月3日

商品詳細：https://yunth.jp/shop/products/YB-124-001

商品名：Pure A Mask ピュアAマスク

価格：880円

容量：シート7枚入り（131mL）

生産国：日本

発売日：2026年4月1日／先行発売3月3日

商品詳細：https://yunth.jp/shop/products/YB-124-002

商品名：Pure AZ Mask ピュアAZマスク

価格：880円

容量：シート7枚入り（132mL）

生産国：日本

発売日：2026年4月1日／先行発売3月3日

商品詳細：https://yunth.jp/shop/products/YB-124-003

＜使用方法＞

洗顔後、清潔な肌に密着させ、5-10分ほど置いたあとにシートマスクを剥がし、手のひらで優しくハンドプレスしながら残った美容液を肌になじませます。毎朝晩にスキンケアや化粧水の代わりとしても使用できるシートマスクです。

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