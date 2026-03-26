木村拓哉が唇に親指を当てた思案顔ショットで「イメージと身体がバラバラ」とゴルフ練習場での苦戦明かす。トレーナー×グローブの装いにも注目
木村拓哉が自身のInstagramを更新。ゴルフグローブをはめた自撮りショットとともに、久々の感覚に苦戦していることを明かした。
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■木村拓哉「ヤバい……。」
公開された写真で木村は、ナチュラルなヘアにサングラス、VANSのトレーナーを合わせたラフなスタイルで登場。さらに、自身がブランドアンバサダーを務めるMARK & LONAのグローブを着け、口元に親指を当てたポーズを見せている。
投稿では「ヤバい……。」と切り出し、「久々過ぎて、イメージと身体がバラバラになってる…。そして…ミスをすると急激に体温が上昇。これまた時間がかかりそうです…。」とコメント。思うように感覚が噛み合わないもどかしさを率直につづっている。
ゴルフに向き合う真剣さや集中力が伝わる投稿となっており、落ち着いた装いの中でも木村らしいストイックなムードが漂う。静かながらも強い存在感を放つショットとなっている。