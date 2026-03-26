Snow Manの宮舘涼太が、3月25日発売の『OCEANS』5月号に登場。特集「デニムは、人だ」の企画内で、「BerBerJin」藤原裕による“秘密の接客”を受けたことが紹介され、誌面カットにも注目が集まっている。

【写真】白シャツ×デニムを着こなす宮舘涼太／宮舘涼太のデニムコーデ

■宮舘涼太ら『OCEANS』5月号「デニムは、人だ」企画に登場

同企画では、藤原が常連7人の私物デニムに合わせる服をセレクト。宮舘もそのひとりとして参加している。

公開されたカットでは、宮舘はゆったりとした白シャツに、ペイント加工の入ったデニムを合わせたシンプルな装いを披露。気負いのないスタイリングながら、端正な顔立ちとすらりとしたシルエットが際立っている。

屋上で藤原とともに笑顔を見せるショットでは、リラックスした空気感の中に自然体の魅力がにじみ、室内カットではネオンサインを背に、壁に手を当てたクールな佇まいが印象を残している。

■デニム特集ならではの着こなしに注目

白シャツとデニムという王道の組み合わせながら、オーバーサイズのバランスや足元の黒シューズが全体を引き締め、洗練された大人のカジュアルスタイルを演出。デニムの表情を生かしつつ、宮舘のやわらかな存在感も引き立つビジュアルとなっている。

SNSでは「笑顔もキメ顔もかっこいい」「デニム似合いすぎ」「笑顔が超絶かわいい」「美しい」「カッコよくて品がある」「白シャツとデニムが新鮮」「最高に素敵」といった声が寄せられている。

なお、常連には宮舘のほか、和田颯（Da-iCE）、EXILE TAKAHIRO（EXILE）、小島鉄平、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）、神谷優太、今井翼も名を連ねており、見応えたっぷりのデニム特集となっている。

■宮舘涼太のデニムコーデ

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