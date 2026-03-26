

「齋藤正勝のマーケット情報最前線」、3月25日19時からLIVEでお送りした2026年3月号、最初の話題はやはり、世界中の投資家が注視するイラン戦争の現状と、今後の展開について。



「本当に久しぶりに、この１カ月は全くポジションを変えなかった。原油から株式、為替、仮想通貨と、今の状況ではロングでもショートでも自信を持って買えるアセットが何もない」



司会の岸田恵美子さんから、最近の投資動向を聞かれた齋藤は、「自社株以外は」と断りながら、こんな答えを返します。経験豊富な手練れの投資家でさえ動けなかったというのですから、今回の戦争が相場にもたらす不透明感の大きさが分かります。ですが、肝心の「いつ、どのように事態は収束をするのか」という全ての投資家が知りたい今後の展開については、いつもの確信溢れる口調を取り戻し、「停戦」の具体的な時期と、その根拠を語っています。果たしてその内容とは？



詳しくは「見逃し配信」からご覧ください！

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また、イラン戦争に注目が集まる中で影が薄まりがちですが、本来なら最も重要なテーマであるはずの「AI猛威論」やプライベートクレジット問題についても多くの時間を割き、ITと金融のプロフェッショナルの立場から、鋭い分析を展開しています。詳しくは動画をご覧いただきたいと思いますが、一つだけ紹介すると、「AIに侵食される企業は確実にある」とのこと。



動画ではほかにも、



●トランプ大統領が真偽不明のTACO発言を繰り返すのはなぜなのか？

●もし「停戦」が実現すれば世界的なインフレは止まるのか？ 日銀の4月利上げはあるのか？

●日米首脳会談という難しい課題をクリアした高市早苗首相。だが本当の功労者は？

●ホワイトハウスの晩さん会で、パランティア・テクノロジーズ のCEOが出席した意味とは？

●久々に都心6区の中古価格の下落が伝えられた不動産市場。今後の投資妙味はあるのか？

●4月第1週の米統計発表で、最も注視すべき指標は？



などの話題とともに今回は、不透明な相場が続く中でも特に成長が期待できるセクターを紹介しています。

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株探プレミアムセミナー見逃し配信視聴会場 ＜齋藤正勝のマーケット情報最前線＞ 2026年3月号

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