鬼越トマホーク金ちゃん、子役時代に伝説的なドラマ出演 場面カット公開で「相葉くんがキャッチボールしてくれたなぁ」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが25日、自身のXを更新し、子役時代にドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』に出演していたことを明かし、登場シーンの場面カットを公開した。
【写真】すげぇ！当時は体重100キロ超 子役時代の鬼越トマホーク金ちゃん
1997年放送のドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』は、大人が死に絶え子供たちだけになった無秩序な混乱が広がる街に潜入した高校生のヤマト（堂本光一）とタケル（堂本剛）が、さまざまな問題や事件を乗り越えながら仲間とともに、暴力に支配された子供だけの街に秩序を取り戻していく物語。
金ちゃんはXで「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市がTVerで観れる時代がきました。小6で100キロあったので僕らの勇気肥満都市と学校でいじられてました。相葉くんがキャッチボールしてくれたなぁ。今観ても面白い」と嵐結成前の相葉雅紀との思い出などを伝えた。
【写真】すげぇ！当時は体重100キロ超 子役時代の鬼越トマホーク金ちゃん
1997年放送のドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』は、大人が死に絶え子供たちだけになった無秩序な混乱が広がる街に潜入した高校生のヤマト（堂本光一）とタケル（堂本剛）が、さまざまな問題や事件を乗り越えながら仲間とともに、暴力に支配された子供だけの街に秩序を取り戻していく物語。
金ちゃんはXで「僕が子役の時出演していた僕らの勇気未満都市がTVerで観れる時代がきました。小6で100キロあったので僕らの勇気肥満都市と学校でいじられてました。相葉くんがキャッチボールしてくれたなぁ。今観ても面白い」と嵐結成前の相葉雅紀との思い出などを伝えた。