リラックマやすみっコたちと「もぐもぐ♪」 サンエックス×ゼッテリアの限定キッズセット、4・1から数量限定で販売
サンエックスは、ハンバーガーショップ「ゼッテリア」を展開するバーガー・ワンとコラボレーションし、限定商品「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」を4月1日より期間限定で販売する。
【写真】サンエックスユニバースが集結「みんなでもぐもぐ♪」ゼッテリア限定コラボ商品
同企画は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」など人気キャラクターが集結した「サンエックスユニバース」とのコラボレーション。ゼッテリア限定の描き下ろしデザインで登場する。
キッズセットは以下の3種類を展開する。
A：キッズチーズバーガーセット
B：キッズてりやきビーフバーガーセット
C：キッズチキンからあげっとセット
各セットには、3種類の中から選べるおもちゃが1点付属する。
おもちゃは全3種類。「ぜっぴん！ ころころボウリング」は、ボールとピンを組み立てて遊べるクラフト仕様で、付属シートを使ったゲームも楽しめる。「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」はA5サイズで、シール遊びやクイズ、キャラクター紹介など計6ページを収録。「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」は、バーガーの具材を模したパーツを積み重ねて遊ぶだるま落としとなっている。
販売は全国のゼッテリア（一部店舗を除く）で、午前10時30分から提供。6月下旬までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【写真】サンエックスユニバースが集結「みんなでもぐもぐ♪」ゼッテリア限定コラボ商品
同企画は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」など人気キャラクターが集結した「サンエックスユニバース」とのコラボレーション。ゼッテリア限定の描き下ろしデザインで登場する。
A：キッズチーズバーガーセット
B：キッズてりやきビーフバーガーセット
C：キッズチキンからあげっとセット
各セットには、3種類の中から選べるおもちゃが1点付属する。
おもちゃは全3種類。「ぜっぴん！ ころころボウリング」は、ボールとピンを組み立てて遊べるクラフト仕様で、付属シートを使ったゲームも楽しめる。「ぜっぴん！ ぺたぺたシールブック」はA5サイズで、シール遊びやクイズ、キャラクター紹介など計6ページを収録。「ぜっぴん！ つみつみだるまおとし」は、バーガーの具材を模したパーツを積み重ねて遊ぶだるま落としとなっている。
販売は全国のゼッテリア（一部店舗を除く）で、午前10時30分から提供。6月下旬までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。