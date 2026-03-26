畑芽育＆志田未来W主演ドラマ『エラー』 北里琉の出演が決定「うれしさと同時に強い緊張もありました」
畑芽育＆志田未来がダブル主演を務めるABCテレビ 日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート 毎週日曜 後10：15〜 ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）に、俳優の北里琉が出演することが決定した。
【画像】2年ぶりの連続ドラマ出演…”母”役の菊川怜
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
登場人物がさまざまに犯してしまう“間違い”が折り重なり、逃れられない因果となって物語を紡いでいく。そんな物語において重要な転換点を担うレギュラーキャストの一人として北里の出演が決定。今作で演じるのは、未央の母の転落現場に居合わせたことで、重体となっている男性の一人娘である近藤さくら。
意識の戻らない父と憔悴状態の母を抱え、何の非もない自分の人生まで詰みかけていることに憤りを感じ、元凶である未央の母、そして未央にも理不尽なまでの恨みを抱く。言動は日頃から反抗的。言いにくいこともズバズバと口にし、大人たちを翻弄する。自分の母親にも冷たい態度を取るが、その理由は…。ユメの弟である太郎(坂元愛登)の同級生。
【北里琉 コメント】
とても大切な役柄だと感じて、うれしさと同時に強い緊張もありました。それでも、近藤さくらという人物をしっかりと演じたいという思いで向き合いました。
取り返しのつかない過ちを犯してしまったとき、人はどう向き合うのか。大人に対してどのような気持ちを抱くのか――。観てくださる皆さんにも、さまざまな角度から深く考えていただける作品になっていると思います。
【画像】2年ぶりの連続ドラマ出演…”母”役の菊川怜
今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わせるはずのない2人が罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマとなっている。
意識の戻らない父と憔悴状態の母を抱え、何の非もない自分の人生まで詰みかけていることに憤りを感じ、元凶である未央の母、そして未央にも理不尽なまでの恨みを抱く。言動は日頃から反抗的。言いにくいこともズバズバと口にし、大人たちを翻弄する。自分の母親にも冷たい態度を取るが、その理由は…。ユメの弟である太郎(坂元愛登)の同級生。
【北里琉 コメント】
とても大切な役柄だと感じて、うれしさと同時に強い緊張もありました。それでも、近藤さくらという人物をしっかりと演じたいという思いで向き合いました。
取り返しのつかない過ちを犯してしまったとき、人はどう向き合うのか。大人に対してどのような気持ちを抱くのか――。観てくださる皆さんにも、さまざまな角度から深く考えていただける作品になっていると思います。