「自分から誘うことが苦手な人」の心理を解説した投稿がSNSで話題を集めており、共感の声が相次いでいる。

【映像】“自分から誘えない人”の思考とは？心理を解説

投稿したのは、わびさん（@japanese_hare）。自分から誘うことが苦手な人の心理状態について、「自分の価値を低く考えすぎて『一緒にいると相手の時間を無駄にする』と感じてしまう」と説明。さらに「相手を大切にしたいという気持ちが強くなるほど『一緒にいてはいけない』と、強烈な葛藤に悩まされ『ひとりが楽だな』という結論に落ち着く」と解説している。

SNSでの反応と投稿のきっかけ

投稿を見た人からは「ウルトラスーパーこれです」「一人が好きというより一人にならざるを得ない感じ」「誘ったら相手が楽しんでいるかばかり気になる」「誘うことばっか側から申す『誘ってくれ』いやこれはマジで」などの声が寄せられている（※数字は3月25日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「大切な人がいるのですがいつもなかなか誘えなくて…そのときの気持ちを言葉にしたことが投稿のきっかけでした。相手を誘うときは、仕事やプライベートなど相手の状態をよく確認することを心がけています。相手に誘われたときは、自分の状態によって心境は変化します。心身の調子がいいときはうれしいですがそうでないときはしんどいです」と話している。（『わたしとニュース』より）