ニューストップ > 国内ニュース > 大阪で桜の開花が発表 平年より1日早い開花 今後1週間くらいで満開… 大阪で桜の開花が発表 平年より1日早い開花 今後1週間くらいで満開となる見込み 大阪で桜の開花が発表 平年より1日早い開花 今後1週間くらいで満開となる見込み 2026年3月26日 12時2分 MBSニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 大阪で桜の開花が発表されました。 気象台は先ほど、大阪城・西の丸庭園にある標本木に5輪以上咲いているのを確認しました。 平年より1日早い開花で今後1週間くらいで満開となる見込みです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「パニックでした」突如届いた“住宅メーカー破産”の通知 1000万円先払いも工事ストップ 水回り使えず“限界”の生活に依頼主「怒りしかない」 【同志社国際高・辺野古で船転覆】救命胴衣着用でも生徒死亡、悲劇の原因は…海難事故の専門家が指摘する「サンゴ礁付近の複雑な海底地形」と「うねり」、小型船舶の弱点とは【解説】 “ながら運転”小学生男児トラックにはねられ２年経つ今も意識不明•生涯要介護も…適用されない『危険運転』両親訴え「罪が軽すぎるのではないか」