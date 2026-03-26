MBS

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　大阪で桜の開花が発表されました。

　気象台は先ほど、大阪城・西の丸庭園にある標本木に5輪以上咲いているのを確認しました。

　平年より1日早い開花で今後1週間くらいで満開となる見込みです。