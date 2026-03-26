歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新。息子が保育園を卒園したことを報告しました。

【写真を見る】【 華原朋美 】愛息が保育園を卒園「シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」





華原さんは「私の息子が卒園しました。」と投稿。続けて「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています。」と、喜びを綴りました。









華原さんはまた「息子が元気に産声をあげて生まれてきた日は今でも忘れません。息子が生まれてからもう6年です。」と、息子が生まれてからの日々を振り返ります。









そして「息子はいつもどんな時もステージ本番直前に ママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね。そう言ってくれます。私の人生を大きく変えてくれた息子です。」と、息子の存在の大きさを綴りました。









華原さんは、卒園式のためにスーツ姿の息子の画像を添えて「卒園式の朝 ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました。卒園式が終わってから これからも楽しい毎日を過ごそうねって 優しい可愛い声で言ってくれました。スーツも気に入ってくれて私は嬉しかったです。」と、当日の息子とのやりとりを明かしました。









最後に「どんどん息子は成長していきますので 私は歌手としてもお母さんとしても楽しみながら 頑張っていきたいと思います。これからも、よろしくお願いします。」と、母としての思いのたけを綴り締めくくりました。









【担当：芸能情報ステーション】