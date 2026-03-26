【NASCAR】第6戦 グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）

【映像】発進→違うピットに緊急停止の珍光景（実際の様子）

アメリカで高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第6戦が開催された。人気ドライバーのひとり、ライアン・ブレイニーが、他のドライバーのピットへ意図的に入った行動がファンを驚かせた。

ライアン・ブレイニーといえば、ピクサーの人気アニメ映画『カーズ』シリーズに、自分をモデルにしたキャラクターの声優として出演したこともある、ファンにはよく知られたドライバーだ。現在は、名門チーム・ペンスキーに所属している。

ステージ1終わりのピットストップタイミングで、ブレイニーの12号車がコースへ戻るのが遅れた。これを見ていた解説のジャック・アマノ氏が「ブレイニーもトラブルですね」とコメント。するとまもなく、12号車に「ピットボックスペナルティ」が課された。

リプレイ映像で確認すると、給油とタイヤ交換を済ませたブレイニーは、一旦自分のピットボックスを出てピットロードを走り始めた。しかし突如、ピットロード出口付近にあった、カーナンバー「2」のオースティン・シンドリックのピットボックスへ入ってしまう。

アマノ氏によれば、「（ホイール）ナットがちゃんと締まっていないという報告が入って、シンドリックが出ていったところに入って、（ナットを）締め直してもらった」とのこと。シンドリックはブレイニーと同じチーム・ペンスキーということで話が伝わっていたようだ。

同チームとはいえ、人のピットボックスへ入ったことによりペナルティを課されたブレイニー。ドライバーとしては心が収まらなかった様子で、チームとの無線で「こんなミスしていられないぞ！」とクルーに対して怒りを表していた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）