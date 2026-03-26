【COCORO】 2026年 配信予定

グッドスマイルカンパニーとフロントウイングは、Windows用ノベルゲーム「COCORO」を2026年にリリースすることを明らかにした。Steamのほか、各種DL販売サイトにて配信される予定。

本作は、グッドスマイルカンパニーとフロントウイングが贈るノベルゲーム第2弾。メインヒロイン・ココロ役には「僕の心のヤバイやつ」で山田杏奈役、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」で高松燈役を演じた羊宮妃那さんが出演する。またキャラクターデザインは、アニメ〈物語〉シリーズやグリザイアシリーズのキャラクターデザインを務める渡辺明夫氏、企画/シナリオには「ATRI -My Dear Moments-」などで知られる紺野アスタ氏がそれぞれ担当する。

渡辺明夫氏描き下ろしのキービジュアルには、植物園の中で花を持ち、たたずむココロが描かれている。今回、ココロのキャラクターボイスも収録されたティザーPVが公開されているほか、羊宮妃那さんのコメントも到着している。

【『COCORO』ティザーPV】【ココロ役 羊宮妃那さん コメント】

AI技術が進化していく中で、人である私が演じる良さとは何かを考えながら、日々ココロちゃんと向き合わせていただいております。

物語が進むにつれて、自分として心がたくさん揺れ動いていく反面、ココロちゃんとして揺れ動くものとは全く違うので、これまでの引き出しにはないものをたくさん集めながら、製作者の皆様と大切に収録させていただいております。

とても素敵な作品ですので、ぜひ、楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。

【スタッフ情報】

企画/シナリオ：紺野アスタ（代表作「ATRI -My Dear Moments-」）

キャラクターデザイン：渡辺明夫（代表作「〈物語〉シリーズ（アニメ）」）

SD原画：ななかまい（代表作「ガールシリーズ」）

背景：わいっしゅ（代表作「ATRI -My Dear Moments-」）

音楽：松本文紀（代表作「素晴らしき日々 ～不連続存在～」）

制作：フロントウイング（代表作「グリザイアの果実」・「GINKA」）

（敬称略）

【キャスト情報】

ココロ：羊宮妃那

ほか

（敬称略）

「AnimeJapan 2026」で「COCORO」ビジュアル展示決定！

3月28日から3月29日まで開催される「AnimeJapan 2026」のグッドスマイルカンパニーブースにて、特大LEDモニターでティザーPV上映が行なわれるほか、渡辺明夫氏描き下ろしの「COCORO」キービジュアルが展示される。

【AnimeJapan 2026】

開催期間：3月28日～3月29日

開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール/南展示棟1～4ホール/屋上展示場

出展ブース名：グッドスマイルカンパニー（東展示棟4ホール J-08）

開催時間：9時～17時（最終入場：16時30分）

※入場には「AnimeJapan 2026」の入場チケットが必要。

□「AnimeJapan 2026」公式サイト

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