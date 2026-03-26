世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権は25日、チェコ・プラハで女子ショートプログラム（SP）が行われ、坂本花織（シスメックス）が79.31点で首位、千葉百音（木下グループ）が78.45点で2位、アンバー・グレン（米国）が72.65点で3位となった。メダル授与式でグレンが坂本をさりげなく気遣ったシーンに、ファンから称賛が集まっている。

会見に先立ち、SPのスモールメダルが各選手に授与された。千葉、グレンに続き、坂本の首に金メダルがかけられるが、紐がねじれていた。それにすかさず気づいたのがグレン。自ら手を伸ばして、綺麗に直してあげると、親指をあげてグッドサイン。感謝の笑みを向けた坂本に、頷きながら微笑み返した。

海外専門メディア「ゴールデン・スケート」公式Xは、「フィギュア世界選手権、ショートプログラム後のトップ3」としてそれぞれの順位と得点を紹介。そこに授与式での一連の様子を収めた動画を添えて投稿した。これにはX上の日本人ファンも反応している。

「アンバー姉さん相変わらず男前すぎる」

「アンバーがいてくれると、こうやって温かな場面がたくさん見ることが出来る」

「姐さんの気遣いがまた素敵」

「また世話してくれるアンバー様」

「朝から頬が緩みっぱなし」

海外ファンからも「アンバーはいつも誰に対してもとても優しい。私はそんな彼女を愛している」とその人柄を褒めたたえる声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）