猫が『欲求不満』を抱えているサイン

1.夜中に暴れる・走り回る

猫が欲求不満を抱えているとき、よく見られる行動のひとつが「夜中の大運動会」です。

急に走り出したり、高い場所へ飛び乗ったりする様子は元気な証拠にも見えますが、エネルギーを持て余しているサインである場合も少なくありません。

猫は短時間で集中して体を動かし、獲物を追いかける本能を持っています。室内生活でその機会が少ないと、急に走り出して運動不足を解消することがあるのです。

頻繁に続く場合は「遊び不足」を疑ってみることが大切です。

2.家具や物をわざと落とす

テーブルの上の物を落としたり、棚の物を押し出したりする行動も見逃せません。

猫は単なる「いたずら」で物を落としていると思われがちです。実際には、退屈やストレスのはけ口として行っているケースもあります。

猫は環境の刺激が少ないと、自分で遊びを作り出そうとします。転がる物や落ちる物は、猫にとって格好の「動くおもちゃ」だからです。

さらに、物を落とすと飼い主が反応しますので、驚いた声や動きが刺激となり、「構ってもらえた」と感じる猫もいます。

この行動を叱っても、原因は解決しません。刺激不足が続けば、繰り返す問題行動として定着する可能性があります。

3.しつこく飼い主に向かって鳴く

やたらと鳴き続ける行動も、欲求不満のサインのひとつです。

ごはんやトイレに問題がないのに鳴きやまない場合、「退屈」「かまってほしい」という気持ちが隠れている可能性があります。

成猫になっても鳴く行動の多くは、人に何かを伝えるために覚えたコミュニケーションと言われています。

つまり、何度も鳴くということは「何かが満たされていない」というメッセージです。とくに飼い主の顔を見ながら鳴く場合は、遊びや関わりを求めているケースが多い傾向があります。

欲求不満の状態を放置すると、鳴き方がどんどん激しくなることもあります。猫が声で訴えている段階は、まだ気持ちを伝えようとしているサインと考えられます。

4.体を過剰に毛づくろいをする

欲求不満やストレスが強くなると、毛づくろいが過剰になる場合があります。

猫にとって毛づくろいはリラックス効果のある行動です。落ち着くために行う自然な行為ですが、不安や退屈が強いとその行動が増えすぎることがあります。

同じ場所を何度もなめ続ける、毛が薄くなるほどグルーミングする、といった様子が見られたら注意が必要です。

欲求不満を放置すると脱毛や発赤などの皮膚トラブルにつながることもあるため、早めの対処が望ましいでしょう。

猫の欲求不満を解消するには？

猫の欲求不満を減らすには、「狩りの本能」と「好奇心」を満たす環境づくりが大切です。

まず意識したいのが遊びの時間です。1日5～10分でもよいので、猫じゃらしなどでしっかり動く遊びを取り入れるとエネルギーが発散されます。

ポイントは「追いかけて捕まえる」流れを作ることです。猫にしっかりと獲物を捕まえさせてから遊びを終了しましょう。遊んでから食事やおやつを与えるのも満足度が高くなりおすすめです。

他にも環境が少し変わるだけでも、猫の毎日はぐっと充実します。毎日違うおもちゃを変えてみたり、知育玩具を使っておやつを探す遊びを取り入れたりと、猫に飽きさせないような配慮も大切です。

次に、上下運動できる場所を増やしてあげましょう。キャットタワーや棚など、猫が飛び乗ったり、高く登れたりできる場所があると運動量が自然に増えます。高い場所から部屋を見渡すことは、猫に安心感も与えますよ。

まとめ

猫が「夜中に走り回る」「物を落とす」「しつこく鳴く」「毛づくろいが増える」などの行動は、単なるいたずらや性格ではなく「何かが足りない」というサインである場合があります。

室内で暮らす猫は安全に過ごせる一方、運動や刺激が不足しやすい環境でもあります。

遊びの時間が少ない、変化が少ないといった状態が続くと、エネルギーの行き場がなくなり欲求不満がたまりやすくなります。

そうした状態を長く放置すると、問題行動が増えたり、ストレスによる体調不良につながる可能性もあるでしょう。

大切なのは、猫の行動を「困ったこと」として見るだけで終わらせないことです。

なぜその行動が起きているのかを考え、遊びの時間を増やしたり、上下運動できる場所を作ったりと環境を少し工夫してみてください。

猫の欲求が満たされると、表情や行動は驚くほど落ち着きます。愛猫の小さなサインに気づき、毎日をもっと楽しく心地よいものにしてあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)