《再入荷》待ってましたぁぁぁ！【3COINS】スッキリ整う◎「キッチン収納アイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】に、キッチンの限られたスペースを有効活用できる人気の収納グッズが再入荷しました。春の新生活に向けてコンロ周りをすっきりさせたい人にとって、絶好のタイミングと言えそうです。毎日の台所仕事を心地よくサポートしてくれそうなラインナップなので、ぜひ詳細を覗いてみて。

隙間をフル活用！ 隠す収納が嬉しい「引き出し調味料ラック／ KITINTO」

「引き出し調味料ラック／ KITINTO」\1,980（税込）は、コンロ横の隙間にぴったりなアイテム。キャスターつきの引き出しを採用しており、奥にしまった背の高いボトルもスムーズに取り出すことができます。磁石もくっつく仕様のため、タイマーなどを貼りつけておくと便利。

浮かせてスッキリ！「レンジフードスパイスラック2段／ KITINTO」

「レンジフードスパイスラック2段／ KITINTO」\1,100（税込）は、換気扇の縁を利用する収納グッズです。上部には高さのある油などを、枠がない下段にはサッと手に取りたい小瓶のスパイス類を並べるのに適しています。アジャスターで固定するだけの簡単設置が可能なため、壁に傷をつける心配いらずかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里