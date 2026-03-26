ド軍本拠地に巨大看板が出現

米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎える。ドジャースタジアムには、日本企業の巨大看板が出現。お馴染みのロゴに熱い視線が注がれている。

本拠地ドジャースタジアムの中堅上部。現れたのは日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」の看板だ。赤地に白文字で企業名が記されたお馴染みのロゴ。カナとローマ字の2枚が並び、その下には「ユニクロフィールド」の横看板も置かれた。

今季からパートナーシップ契約を締結。ドジャースタジアムの球場名は変更されないが、グラウンド名が「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャー・スタジアム」と命名され、開幕を前日に控えた25日（同26日）に球場内で会見が行われた。

球場内には所々に「ユニクロ」のロゴや文字が現れ、実際の光景がネット上で拡散。昨季とは一変した様子に、ネット上の日本人ファンも「UNIQLO FIELDねぇ〜未だ馴染めないなぁ」「まぁそんな違和感ねぇか」「すごい…UNIQLOフィールドなんや…」「ドジャースタジアムの雰囲気が少し変わりそう」「ユニクロ誇らしい」などと反応していた。

ダイヤモンドバックス戦での開幕投手は2年連続で山本由伸投手が務める。



（THE ANSWER編集部）