モデルで実業家のミランダ・カーが、4人の子どもを出産したことで自身の体が「本当に変わった」と率直に語った。元夫で俳優のオーランド・ブルームとの間にフリン君(15)、現在の夫で実業家のエヴァン・シュピーゲル氏との間にハート君(7)、マイルズ君(6)、ピエール君(2)を育てている。



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豪マリ・クレール誌の取材で、ミランダは年齢や見た目の変化について以前ほど気にしなくなったと明かす。「今の私はとても感覚的。感情の健康を大切にしているわ。4回の妊娠で体は本当に変わったけれど、エイジングについてはこれまでで一番気にしていないの」と語っている。



その背景には、家族とのつながりがあるという。「今の自分が好き。内面や家族とつながっていて、理解され、価値を認められていると分かっていれば、それがすべてだと思う」



若い頃との違いについても触れた。「若い頃は外見で評価されていた。でも今の自信は、自分が何をもたらせるかを分かっていることから来ている」と明かす。



一方、自身のオーガニックスキンケアブランド「KORA Organics」は今年で20周年。株式の大半を手放す可能性も考えたというが、「『売るの？』って聞かれて『そうかも』って言ったら、息子たちが大騒ぎ。マイルズが『だめ！ 将来CEOになるんだから！』って」と笑顔で語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）