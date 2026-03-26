第53回モンテギュー国際大会に臨むメンバーが決定した

日本サッカー協会（JFA）は3月25日、フランスで開催される「第53回モンテギュー国際大会2026」に臨む日本代表メンバー20人を発表した。

廣山望監督率いる若き世代のメンバーが「上野くんも飛び級だな」など注目を集めている。

チームはフランス現地でトレーニングを重ね、3月31日に第1戦のペルー代表戦に臨む。その後、4月2日に第2戦でポルトガル代表、4月4日に第3戦でメキシコ代表と対戦し、4月6日には順位決定戦を戦う過密日程となっている。

今大会のメンバーは2010年、2011年生まれの選手たちで構成された。GKには188センチの長身を誇る木田蓮人（帝京長岡高）や、海外のKVコルトレイクU16（ベルギー）でプレーする伊東レオン優樹が名を連ねた。フィールドプレーヤーでは、主に高校年代の選手たちが選出されているが、川崎フロンターレU-15生田に所属する上野煌士郎が中学生ながら招集を勝ち取った。

フランスでの真剣勝負を前に、SNS上では「上野くんも飛び級だな」「おめでとう！ 頑張って！」「怪我なく頑張って」「稲田くんが選ばれてる！ アルカスカップで一際目立ってからなぁ」とコメントが寄せられている。将来のA代表を担う原石たちは、欧州の強豪を相手にどのような戦いを見せるか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）