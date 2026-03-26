3月25日にACLEファイナルズの組み合わせ抽選会が実施された

アジアサッカー連盟（AFC）は3月25日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの組み合わせ抽選会を行った。

日本勢からはヴィッセル神戸と町田ゼルビアが準々決勝に進出しており、対戦カードが決定。「町田これはかなり有利だな」など注目を集めている。

準々決勝では東地区と西地区の勝ち上がりチームが激突する。西地区は情勢の影響でラウンド16が延期されていたため、4月13日と14日にサウジアラビアのジッダで行われる一発勝負を経て対戦相手が確定する。

神戸は、大会の優勝候補筆頭と目されるアル・ヒラル（サウジアラビア）とアル・サッド（カタール）の勝者と対戦することが決まった。一方の町田は、アル・イテハド（サウジアラビア）とアル・ワフダ（UAE）の勝者と相まみえる。なお、日本勢同士の直接対決は、両チームが決勝に進出した場合のみ実現する。

準々決勝以降の戦いは、4月16日から25日にかけてサウジアラビアでの集中開催。過酷なトーナメントの行方に注目が集まるなか、SNS上では「圧倒的に左のブロックがキツい」「一番強いところを引いたねー」「厳しいところ入ったなぁ」「町田はかなり当たりを引いた」「町田これはかなり有利だな」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）