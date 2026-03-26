【巨人】丸佳浩、増田陸ら４選手が「ドナルド・マクドナルド・ハウス」支援　丸は１安打につき１万円

一般社団法人日本プロ野球選手会は２６日、病気の子どもとその家族を支援する公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営する「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を、昨年に続き１２球団、計４１人で支援することを発表した。巨人からは４選手。丸佳浩外野手が１安打につき１万円。増田陸内野手が１本塁打につき１万円。リチャード内野手が１本塁打につき１万円。赤星優志投手は内容は非公開となっている。

現在、全国で難病に苦しむ子どもの数は推計１０万人以上と言われている。その子どもたちは大学病院など設備・スタッフの揃った遠方の病院で治療を受けることも多く、付き添う家族は、家族が離れて暮らす精神的負担、食事や睡眠環境など肉体的な負担、自宅と入院先との二重生活による経済的な負担など、大きな負担に悩まされる。「ドナルド・マクドナルド・ハウス」は、”ＨＯＭＥ ＡＷＡＹ ＦＲＯＭ ＨＯＭＥ”（わが家のようにくつろげる第二の家）をコンセプトに、こうした家族の精神的・肉体的・経済的な負担を少しでも軽減し、安らげる場所を提供する。

ハウスは、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが設置・運営していて、常勤のハウススタッフのもと、多数のボランティアの協力によって支えられている。現在、ハウスは世界に約３９０か所開設。国内では日本第１号ハウスの「ドナルド・マクドナルド・ハウス せたがや」をはじめ、全国に１２ハウスある。