◆米大リーグ ジャイアンツ０―７ヤンキース（２５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ＭＬＢの２０２６年シーズンが２５日（日本時間２６日）に開幕。オープニングナイトゲームとして、ジャイアンツ―ヤンキース戦１試合のみ先駆けて開催され、ヤンキースが快勝で初戦を飾った。

ヤンキースは２回、１死から安打と死球で１死一、二塁とし、カバジェロが先制適時二塁打、マクマーンが２点適時打。ウェルズが安打で続いてなお一、二塁とし、グリシャムの２点適時三塁打で５点を先制した。

６回にはベリンジャーから３連打でさらに１点を追加。チザムの一ゴロの間でさらに１点を挙げて７―０と突き放した。ジャイアンツ先発のＷＢＣ米国代表ウェブに９安打を浴びせてＫＯした。

ヤンキース先発フリードは７回途中２安打無失点４奪三振と好投。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏のＸによると、開幕戦先発で６回以上を投げて２安打以下だったのは、１９９６年Ｄ・コーン以来、球団史上３０年ぶり４人目だったという。

主将のジャッジは４打席目まで４連続三振を喫するなど５打数無安打。昨季首位打者でＭＶＰに輝いた主砲は、まさかの音なしで開幕戦を終えた。