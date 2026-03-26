キム・ゴウン“ユミ”、キム・ジェウォンに傘を差し伸べ… 『ユミの細胞たち』シーズン3、スチール公開「愛される最大の理由は共感」
俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）のキャラクタースチールが公開された。
【場面ショット】キム・ゴウンがキュートな笑顔 『ユミの細胞たち3』
3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺激のない日常を送る中、突如現れたある人物によって、再び笑い、泣き、恋に落ちる。細胞たちを刺激する共感とロマンスが描かれ、平穏だったユミの細胞村が、予測不能なロマンスで活気を取り戻す。
前シーズンに続き、ユミを魅力的に演じるキム・ゴウンに加えて、人気若手俳優のキム・ジェウォンの参加が決定。ジュリ文芸社編集部の新人PDで甘いマスクに相反して毒舌なキャラクターのシン・スンロク役を熱演。ロマンス小説作家として成功しながらも、依然として恋愛には不器用なユミと、ユミを担当することになるPDスンロクの年の差で描かれるロマンスの行方が見どころなる。
公開されたキャラクタースチールは、ユミの明るい笑顔で視線をくぎ付けにする。誰かから受け取った花束を持ち、さわやかに笑っているユミからは、作家の夢をかなえた日常の安定感が感じられる。ユミはロマンス小説作家として成功した後、平穏な日常を送っていたが、担当PDのスンロク（キム・ジェウォン）の登場で再び胸がときめき始める。何事か、スンロクに傘を差しかけるユミの、以前とは異なる眼差しから、胸が高鳴る変化がうかがえる。
キム・ゴウンは「作家として成功するまで一生懸命努力した結果、ユミの日常はいつの間にか『仕事しかない状態』となり、シーズン3の物語が始まる」とし、「仕事以外何をすべきか分からず、休む時でさえ何をして休めばいいのか、ユミに新たな悩みが生まれた。そんなユミの細胞が一つ、また一つと目覚め、再び活力を取り戻すユミの姿をご覧いただけるでしょう」と、今シーズンについてコメントしている。
続けて「『ユミの細胞たち』が愛される最大の理由は共感だと思う」とし、「私たちが日常で感じる些細で細かい感情が作品に込められており、細胞たちがユミの状況をただ深刻にするだけでなく、『ふっと』笑わせてくれるところが、私たち全員の共感ポイントなのだろう。今シーズンは前シーズンよりもさらに愉快さを盛り込んだので、楽しみにしていてほしい」とメッセージしている。
同作は、4月13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて見放題独占配信される。（全8話／毎週月曜・火曜 1話ずつ配信）
■演出：イ・サンヨプ
■脚本：ソン・ジェジョン・キム・ギョンラン
■制作：スタジオドラゴン
【場面ショット】キム・ゴウンがキュートな笑顔 『ユミの細胞たち3』
3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺激のない日常を送る中、突如現れたある人物によって、再び笑い、泣き、恋に落ちる。細胞たちを刺激する共感とロマンスが描かれ、平穏だったユミの細胞村が、予測不能なロマンスで活気を取り戻す。
公開されたキャラクタースチールは、ユミの明るい笑顔で視線をくぎ付けにする。誰かから受け取った花束を持ち、さわやかに笑っているユミからは、作家の夢をかなえた日常の安定感が感じられる。ユミはロマンス小説作家として成功した後、平穏な日常を送っていたが、担当PDのスンロク（キム・ジェウォン）の登場で再び胸がときめき始める。何事か、スンロクに傘を差しかけるユミの、以前とは異なる眼差しから、胸が高鳴る変化がうかがえる。
キム・ゴウンは「作家として成功するまで一生懸命努力した結果、ユミの日常はいつの間にか『仕事しかない状態』となり、シーズン3の物語が始まる」とし、「仕事以外何をすべきか分からず、休む時でさえ何をして休めばいいのか、ユミに新たな悩みが生まれた。そんなユミの細胞が一つ、また一つと目覚め、再び活力を取り戻すユミの姿をご覧いただけるでしょう」と、今シーズンについてコメントしている。
続けて「『ユミの細胞たち』が愛される最大の理由は共感だと思う」とし、「私たちが日常で感じる些細で細かい感情が作品に込められており、細胞たちがユミの状況をただ深刻にするだけでなく、『ふっと』笑わせてくれるところが、私たち全員の共感ポイントなのだろう。今シーズンは前シーズンよりもさらに愉快さを盛り込んだので、楽しみにしていてほしい」とメッセージしている。
同作は、4月13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて見放題独占配信される。（全8話／毎週月曜・火曜 1話ずつ配信）
■演出：イ・サンヨプ
■脚本：ソン・ジェジョン・キム・ギョンラン
■制作：スタジオドラゴン